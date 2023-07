Ricerca, Bernini: “Quella italiana tra le migliori Ue. Creare convergenza tra università e impresa”

"L'Italia non è un Paese che attrae ricercatori, anzi fa fuggire quelli che forma perché non offre loro sufficienti prospettive. Eppure, ogni nostro ricercatore ha, in media, una produttività di lavori eccellenti più alta di un ricercatore tedesco, francese o americano. La pandemia del Covid 19 e l'emergenza ambientale hanno ridato alla scienza e alla ricerca la centralità che meritano. Ora, grazie all'opportunità del PNRR, che ha dato fondi essenzialmente alla ricerca applicata, è necessario rendere strutturale l'investimento in tutta la ricerca pubblica. Negli ultimi tre anni l'Accademia dei Lincei ha portato questi temi all'attenzione dell'opinione pubblica sostenendo la strategia proposta dal tavolo per la ricerca fondamentale del Ministero dell'Università e della Ricerca e il corrispondente Piano pluriennale d'investimenti". Lo si legge nella nota che presenta l'incontro "La Ricerca pubblica e il futuro dell'Italia - Stato presente e sviluppi di lungo periodo" che si è tenuto questa mattina a Roma, nella sede dell'Accademia dei Lincei.

"La scienza è al servizio della comunità ed è importante la visibilità della ricerca perché la ricerca non è una monade" ma "è un servizio dato alla comunità, ad ogni atto di ricerca c'è un beneficio". Ad affermarlo è il ministro dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini, intervendo al simposio.

“Creare convergenze tra l'università, la ricerca e l'impresa è il futuro, è ciò che darà continuità a infrastrutture su temi straordinariamente moderni, che prepareranno i nostri studenti, ricercatori e dottorandi a fare lavori del futuro che ora non esistono".

“I finanziamenti alla ricerca scientifica devono basarsi non sulla quantità ma sulla qualità” ha aggiunto il ministro. "E’ importante avere criteri di valutazione chiari, certi e trasparenti. Dalla ricerca dipende la nostra salute, la nostra sicurezza, la nostra capacità di andare avanti- dice Bernini - è quindi al servizio della comunità e dobbiamo fare in modo che la consapevolezza di questo punto diventi parte integrante della ricerca stessa". Il ministro sottolinea la criticità del cosiddetto “scalino” del 2026, quando si esauriranno i fondi del Pnrr. "È evidente che dopo il 2026 non ci sarà uno scalino ma uno strapiombo. Il nostro vantaggio è saperlo in anticipo e questo ci consente di prepararci". Anna Maria Bernini parla anche dei passi avanti necessari per superare i problemi ancora presenti nel mondo della ricerca pubblica. "Un elemento riguarda l'intempestività dell'allocazione dei fondi rispetto all'assegnazione dei progetti, un problema che rischia di far franare tutto. Abbiamo già eliminato uno step procedurale - prosegue Bernini – quindi benino ma non benissimo. Stiamo anche cercando di agire sulla dispersione della ricerca: l'obiettivo è creare una banca dati e un portale aperto che rendano conoscibili i dati e uniformino tutta l'offerta della ricerca nazionale, europea e internazionale”.

"La ricerca scientifica è il migliore investimento che si possa fare per il futuro del nostro Paese. In un'epoca di profonde trasformazioni come quella in cui siamo immersi, l'unico modo per cercare di governare il cambiamento è destinare risorse per aumentare la conoscenza e le competenze. Ricerca pura e ricerca applicata sono la strada più duratura per garantire benessere e progresso" ha dichiarato Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. "Queste affermazioni - aggiunge - si declinano in fondi per le università, il CNR e gli altri istituti di ricerca, per assunzioni di ricercatori, finanziare borse di studio, acquistare macchinari. L'impegno del governo, ribadito nell'incontro di oggi ai Lincei, per utilizzare una parte rilevante dei fondi del PNRR a questo scopo, sembra portare l'Italia sulla strada giusta. Un percorso che permetterà alla nostra già brillante ricerca di consolidarsi avendo a disposizione fondi e risorse pari a quelle degli altri grandi Paesi europei, di guardare il futuro con maggiore serenità e di offrire all'Italia nuove opportunità di sviluppo e grandi soddisfazioni". "Ma non basta - ha continuato Antonelli - Dobbiamo riuscire ad assicurare alla ricerca finanziamenti costanti per un lungo periodo, per evitare che dopo il PNRR si torni indietro. Solo così si potrà realizzare l'auspicio del Presidente della Repubblica: Studiare e lavorare all'estero non dovrebbe più rappresentare una scelta obbligata ma libera per passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti".

Durante l’incontro sono stati discussi inoltre i risultati del tavolo interministeriale per la ricognizione delle risorse destinate alla ricerca - nato a febbraio in collaborazione tra il ministero dell'Università e della Ricerca e i ministeri dell'Economia, delle Imprese e del Made in Italy e della Salute - e presentata e aggiornata una proposta di Strategia per la ricerca fondamentale.

L'innovazione è il motore primario della crescita economica: questo il tema fondamentale al centro dell'intervento del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha inviato un messaggio durante l'evento. "L'esplorazione, la scoperta, la valorizzazione del nuovo, sono i motori della crescita economica", scrive Giorgetti. "L'eccellenza nella ricerca fondamentale va mano nella mano con le opportunità e gli stimoli alla sperimentazione e all'innovazione. Per questo motivo, ho da subito promosso l'adesione del ministero dell'Economia all'iniziativa". Il ministro sottolinea inoltre l'importanza dell'internazionalizzazione della comunità degli studi, ingrediente essenziali, insieme alla qualità dei percorsi educativi, per la formazione delle nuove élites professionali e per una costante tensione verso la crescita economica, la libertà, la società aperta. "Desidero condividere con voi l'auspicio per una crescente internazionalizzazione del reclutamento di docenti, ricercatori e studenti - dice Giorgetti- e, inoltre, per la costante evoluzione dell'organizzazione degli insegnamenti nelle nostre università". Il messaggio del ministro dell’Economia si sofferma anche sull'importanza, per l'Italia, di dotarsi di soluzioni per l'analisi delle tendenze scientifiche e tecnologiche. "In campi chiave per la crescita, dalla fotonica alla microelettronica, dalle tecnologie quantistiche ai nuovi materiali avanzati, fino alle scienze della vita, il Paese è chiamato a rafforzare la propria dotazione di infrastrutture di innovazione e di linee pilota. Queste sono vere e proprie piattaforme abilitanti -conclude il ministro - che vanno realizzate e gestite comprimendo la distanza tra ricerca fondamentale e sviluppi d'interesse industriale".