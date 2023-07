Riflettori sulle trimestrali

Le borse attendono le decisioni sui tassi di questa sera dalla Fed americana, mentre domani toccherà alla Bce. Le aspettative sono di un rialzo di altri 25 punti base in entrambi i casi.

Sulle borse pesano intanto le trimestrali. Il Ftse Mib ha cambiato verso da positivo a negativo (-0,19%), torna poco sotto i 29mila punti ma rimane vicino ai massimi dal 2008. Va peggio il resto d'Europa, soprattutto a Parigi (-1,76%), dove scende tanto il lusso.

Il colosso Lvmh è in calo del 4,86%: una correzione che segue una netta crescita del 20% da inizio anno. La trimestrale ha visto l'utile salire del 30% nel primo semestre e i ricavi del 15%. Tra le ombre, il calo delle vendite negli Stati Uniti. Anche sulla borsa italiana il lusso soffre: Moncler -2,58%, Cucinelli -2,10%, mentre sono attorno alla parità Tod's e Salvatore Ferragamo.

In Italia in evidenza i conti di Unicredit, +1,07%. Per la banca i ricavi nel secondo trimestre sono cresciuti del 24% su base annua, utile netto a quota 2,3 miliardi. Tutto il settore bancario a Piazza Affari beneficia di questi conti, +0,81% per l'indice Ftse All Share Banks. Miglior titolo del Ftse Mib è Bper Banca, +3%.

Dati positivi anche per Stellantis: nel primo semestre +12%, utile a quota 10,9 miliardi. Il titolo sale dell'1,85%.

Stellantis è tra i titoli che oggi vanno meglio, +1,69%. Campari in netto calo, -5% dopo i conti. La trimestrale ha visto nel primo semestre l'utile netto del gruppo pari a 216,9 milioni, in crescita dell'8,9%. Il risultato rettificato è di 233,9 milioni, in aumento del +6,2%.

A Wall Street invece sono arrivati per Alphabet, molto positivi. Il titolo negli scambi pre-apertura sale del 6,4%, mentre è prevista una correzione del 3,7% per Microsoft, sempre dopo i conti.