Riforma della Giustizia, Mattarella autorizza l'invio del ddl Nordio alle Camere. Le nuove misure

Ieri a Palermo, nel 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio, la premier Giorgia Meloni ha provato a mettere una pietra sopra le polemiche nate dopo le parole di Carlo Nordio sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

"Nordio ha risposto a una domanda, ma lui stesso ha detto da subito che non è previsto dal programma di governo e infatti non c'è - ribadisce -. Che una risposta di un magistrato a domanda, diciamo che forse dovrebbe essere più politico in questo, diventi un fatto, quando un fatto non è, "succede" quando si vuole fare polemica pretestuosa". Per la presidente del Consiglio, ci sono "le cose che si devono fare e si fanno", invece "del resto si può evitare di parlare".

Tra le cose "da fare" non c'è la modifica al concorso esterno in associazione mafiosa , ribadisce.

Poche ore dopo, il Guardasigilli, interrogato nel corso del question time alla Camera , tenta di chiarire una volta per tutte. Ricorda di essere stato, da magistrato, nel mirino delle associazioni criminali: "Comprenderete quindi il mio sconcerto e il mio sdegno quando qualcuno mi ha definito favoreggiatore della delinquenza mafiosa", esordisce ricordando poi che della materia non c'è traccia nel programma di Governo.

"Le mie considerazioni sulla necessità di una normativa ad hoc sul concorso esterno, miravano di conseguenza ad eliminare incertezze future, costruendo uno strumento anche più efficace di quello attuale", insiste auspicando la fine di quella che definisce una “polemica sterile”.

Tra le cose "da fare", ci sarebbe anche un ritocco dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Palazzo Chigi si è impegnato con il Colle affinché avvenga nell'iter parlamentare. Il rischio è che l'abrogazione vada in contrasto con la proposta di direttiva Ue anticorruzione che intanto - poco prima del via libera del Colle al ddl - è stata bocciata in commissione Giustizia alla Camera con un parere negativo dal centrodestra presentato dal relatore FdI Antonio Giordano, con il sostegno del Terzo polo.

"Incredibile il voto contrario della destra - accusa il dem Piero De Luca - lancia un segnale devastante di lassismo e indebolimento degli strumenti di contrasto alla criminalità in Italia e in Europa".

"Una bocciatura clamorosa", fanno eco i pentastellati. Nella direttiva, hanno denunciato i Cinque Stelle, si "ribadisce che l'abuso d'ufficio è un reato fondamentale nella lotta alla corruzione che non può essere abolito come vorrebbe fare il ministro della Giustizia Nordio. Una bocciatura clamorosa non solo perché va contro le raccomandazioni del presidente della Repubblica Mattarella e le rassicurazione della stessa premier Meloni, ma anche perché il parere di maggioranza è motivato con l'argomentazione clamorosamente falsa che l'Unione europea non ha competenza, secondo loro, in materia di armonizzazione delle legislazioni nazionali".

Giordano si difende: "La proposta di direttiva europea contro la corruzione è in contrasto con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità".

Tajani difende le scelte del centrodestra: “A livello europeo, la questione dell'abuso d'ufficio è una facoltà del singolo Stato nazionale”.