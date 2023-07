Rinviato per vento forte l'ultimo lancio dell'Ariane 5. Nuova opportunità tra il 5 e 6 luglio

L'ultimo lancio di Ariane 5, il più potente dei lanciatori europei, inizialmente previsto per questa notte, è stato nuovamente rinviato a causa dei forti venti in alta quota.

Le nuove possibili finestre di lancio, dal Centro Spaziale Europeo nella Guyana Francese, sono dalle 21:00 alle 22:05 (ora italiana) del 5 luglio e dalla mezzanotte all'01:00 del 6 luglio, come fa sapere una nota rilasciata da Arianespace, l'azienda che gestisce i lanciatori europei.

L'ultima missione dell'Ariane 5 è destinata a portare in orbita due satelliti per la difesa e le comunicazioni: Heinrich-Hertz-Satellit, costruito da OHB per l'Agenzia spaziale tedesca Dlr, e Syracuse 4B, realizzato per l'esercito francese da un consorzio formato da Airbus Defence and Space e Thales Alenia Space.

Questo dovrebbe essere l'ultimo lancio per Ariane 5, diventato operativo a partire dal 1996 e che in questi anni ha portato in orbita missioni di primo piano, come quelle del telescopio spaziale James Webb, la sonda europea Rosetta e pochi mesi fa Juice, la missione europea diretta alle lune ghiacciate di Giove.

Il suo posto sarà preso dal più recente lanciatore Ariane 6, il cui volo inaugurale dovrebbe avvenire entro il 2023.