Rissa con machete e colpi d’arma da fuoco, 14 arresti: il raid violento in periferia

Le immagini delle telecamere stradali - diffuse solo oggi, a distanza di 3 mesi - mostrano il “ branco ”, scatenarsi anche contro un uomo rimasto a terra, un agguato selvaggio di cui ancora non filtrano tutti i contorni: in tutto 14 persone - italiani, magrebini e albanesi - che la notte del 6 Aprile scorso avevano messo a ferro e fuoco la periferia di Milano, al confine con Rozzano: una rissa violenta, colpi d'arma da fuoco e ad un certo punto spunta pure un machete . Per puro caso non ci scappa il morto, rimangono a terra alla fine feriti due uomini di 47 anni e di 25 anni, italiani. Poi dimessi.

Gli arresti della Polizia - coordinati dalla Procura di Milano - per l'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed ai domiciliari, verso le 14 persone accusate - a vario titolo - di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico.

La violenta azzuffata scoppiò a tarda notte, tra il 6 ed il 7 aprile scorso in via Costantino Baroni al confine con il Comune di Rozzano. Per l'operazione sono stati impiegati agenti delle Squadre Mobili di Milano, Alessandria e Caserta e un elicottero del Reparto Volo.