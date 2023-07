Messico, trovato il corpo del giornalista scomparso Luis Martín Sánchez Iñiguez

Un giornalista del quotidiano nazionale messicano La Jornada è stato trovato morto alla periferia della città di Tepic, la capitale dello Stato di Nayarit, sulla costa del Pacifico. Sánchez Iñiguez, 59 anni, era scomparso da mercoledì, la moglie del giornalista ne ha denunciato la scomparsa, insieme al suo computer e al suo telefono cellulare. Sánchez Iñiguez sarebbe almeno il secondo giornalista ucciso in Messico quest'anno.

L'anno scorso è stato tra i più letali di sempre per i lavoratori dei media messicani, con 15 morti. A febbraio, il fotografo José Ramiro Araujo è stato accoltellato e picchiato a morte nello stato di confine settentrionale della Baja California. La polizia ha poi arrestato due giovani su una spiaggia vicino al luogo dell'aggressione, che secondo la polizia avevano un coltello e macchie di sangue sui vestiti. I sospetti sono accusati di omicidio e rapina.

Meno di due settimane fa, Hipólito Mora, un coltivatore di limoni che lottava contro i cartelli della droga messicani, è stato ucciso in un'imboscata più a sud, nello stato di Michoacán. Un video postato sui social media ha mostrato i rottami in fiamme di quello che è stato identificato come il veicolo di Mora.

Sempre a fine giugno sono stati lanciati esplosivi contro una stazione di polizia nello Stato meridionale del Chiapas, in seguito al rapimento di 14 dipendenti della polizia su un'autostrada locale, in una battaglia tra cartelli per il controllo del traffico di droga e immigrati nello Stato, che confina con il Guatemala.