Roccella difende La Russa: "Non entro nelle reazioni di un padre", nella bufera anche Facci

Nell'attesa della versione della ragazza 22enne, probabilmente domani davanti ai pm milanesi, in merito alle accuse di violenza sessuale rivolte a Leonardo Apache La Russa , figlio del presidente del Senato, la polemica si accende e si allarga ulteriormente.

Nella bufera è finita la ministra della famiglia Eugenia Roccella che durante un festival letterario a Polignano a Mare, ha detto, rispondendo alla domanda di un giornalista: “Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo, è il padre dell’eventuale indagato. Quello che posso dire è che La Russa è quello che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, perché questo non è un problema solo delle donne ma anche degli uomini. Mi sembra questa già una risposta”. La platea del festival ha reagito con alcuni “buu”, contestazioni sono arrivate anche alla fine dell’incontro. “Io sono per la libertà di parola, mia e di chi contesta” ha commentato la ministra.

E ha aggiunto: "I motivi per cui sono stata contestata non sono legati alle battaglie di oggi, perché questo governo non ha toccato nessuna legge che riguardi per esempio il mondo LGBTQ+ o tantomeno l’aborto. Ci contestano solo perché non si accetta l'idea che in democrazia possa vincere la destra”. La stessa destra che per l’opinione pubblica “deve essere dipinta come sgradevole, bigotta, cattiva”. Ma, ha concluso la ministra, “le donne di sinistra si chiedano però come mai sia una donna di destra ad essere la prima donna a guidare il Paese".

La contestazione, dalla piazza di Polignano, è arrivata anche ai palazzi delle istituzioni, a mezzo social. Il deputato del PD Alessandro Zan, riferimento per le lotte del movimento LGBTQIA+, ha scritto su Twitter: “Basta. Il presidente del Senato mina la credibilità delle donne che denunciano violenza e la ministra delle Pari Opportunità lo giustifica. Roccella dovrebbe difendere tutte le famiglie di questo Paese, non solo quelle dei colleghi di partito”.

