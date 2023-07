Rodi brucia, incendi fuori controllo. Migliaia di turisti portati in salvo, 2mila via mare

Il vice capo dei vigili del fuoco della Grecia ha affermato che gli incendi sull'isola sono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti.

Migliaia di persone sono state evacuate da case e hotel sull'isola di Rodi, aiutate a fuggire dagli incendi anche con barche private, che si sono unite alla guardia costiera greca per aiutare a prelevare persone dalle spiagge a est dell'isola. Navi della marina greca hanno raggiunto le zone colpite, che sono le più frequentate dai turisti.

Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco impegnati nell'area, tre hotel della zona di Kiotari segnalati come danneggiati dalle fiamme. I funzionari dell'isola hanno annunciato di aver portato in salvo 30.000 persone minacciate dalle fiamme, 2.000 sono state trasportate al largo delle spiagge via nave.

I turisti e alcuni locali sono stati portati in palestre, scuole e centri congressi alberghieri, dove pernotteranno. Tre traghetti passeggeri sono stati ormeggiati al porto di Rodi per accogliere i soccorsi.