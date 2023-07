Rogo in Rsa: oggi il sopralluogo dei vigili del fuoco, presidiata la struttura gemella

Oggi nella rsa “Casa per coniugi” di via dei Cinquecento c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco per ricostruire le dinamiche dell'incendio, divampato nella notte del 7 luglio, che ha causato la morte di sei persone. A entrare nella Rsa questa mattina sono stati i vigili del fuoco, intervenuti anche la notte stessa del rogo, che avevano l'esigenza di controllare gli ambienti della struttura anche alla luce del sole.

A quanto si apprende dall'agenzia Agi, la notte dell'incendio nella Rsa non c'era nessun medico in servizio. Due medici si erano dimessi nei mesi scorsi, ma non ne era stato preso ancora uno in sostituzione.

Il presidio dei pompieri nella struttura gemella

Ormai la maggior parte del lavoro è stata fatta ma i vigili del fuoco continueranno a restare con una squadra nella zona di via dei Cinquecento. Si tratta di un presidio per la struttura 'gemella', la rsa Virgilio Ferrari, che presenta lo stesso problema all'impianto antincendio della “Casa per coniugi” dove i rilevatori di fumo erano da tempo fuori uso. In questo modo la residenza per anziani, dove sono stati trasferiti parte degli ospiti della rsa incendiata, potrà restare aperta.

Nel frattempo, i vigili del fuoco si preparano a fare controlli antincendio nelle altre case per anziani della provincia, controlli che erano già effettuati a campione, e che ora saranno eseguiti a tappeto.

Gli anziani ricoverati

Sono stati dimessi ieri sera i due pazienti, casi più lievi, che si trovavano ricoverati presso l'Ospedale Policlinico di Milano, lo scrive l'Agi. Erano stati portati nel nosocomio milanese a causa dell'incendio. Restano ancora in ospedale i casi più gravi.

E' ancora intubato e lo sarà anche nei prossimi giorni, invece, il 62enne ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano che è l'intossicato più grave dell’incendio. Ha lasciato la terapia intensiva e si trova ora in un reparto ordinario la donna di ottant’anni che era arrivata al Policlinico in codice rosso, mentre sono stati dimessi gli altri due intossicati portati nell'ospedale.

Le testimonianze

La dipendente - “I campanelli nelle camere degli ospiti non funzionavano, quelli che servono quando gli anziani hanno bisogno di assistenza". A dirlo è una dipendente della Rsa. La donna è arrivata questa mattina per recuperare le sue cose dopo l’incendio, era in malattia e non era presente nella Rsa ultimamente. La donna ha detto che sapeva dei problemi dell'antincendio. "Ho sentito un giorno un addetto dell'antincendio che è venuto a fare la guardia perché non funzionava l'impianto, quindi lo sapevo".

L’amico di un anziano ospite - "Il mio amico ha quasi 80 anni, si chiama Cesare - racconta Roberto Tomiroti amico dell’anziano -. Lui non ha parenti, non ha familiari, ha solo noi amici, quindi, sono venuto a recuperare le sue cose. Di quella notte mi ha raccontato che dormiva ed è stato svegliato dal fumo e ha aspettato che arrivassero i vigili del fuoco a portarlo fuori perché essendo nel letto e non potendosi alzare da solo ha dovuto aspettare i soccorsi". Infatti, Cesare si trova su una sedia a rotelle. "Era al nucleo 5 quello accanto a dove è scoppiato l'incendio. Lui ha un carattere molto forte quindi, passato lo spavento, mi ha detto, 'per questa volta ancora me la sono cavata’”. Poi continua: "Avevo notato le trombe simili a quelle da stadio messe per avvisare se fosse scoppiato un incendio o per dare un allarme, erano appese alle pareti. Avevo pensato che fosse strano ma ho immaginato che fosse per dare qualche allarme", spiega Tomiroti. Quando ha visto quelle trombe appese alle pareti non ho immaginato "che fosse dovuto al fatto che mancava un sistema di allarme adeguato - ha aggiunto -. Sono rimasto sorpreso da quello che è successo perché non mi aspettavo che ci fossero gli impianti antincendio non funzionanti e le porte taglia fuoco che non funzionavano, io ho letto questo almeno, che non funzionavano".