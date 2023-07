Morte di Maddalena Urbani, il procuratore generale chiede di condannare anche l'amica per omicidio

Condannare per omicidio con dolo eventuale anche l'amica di Maddalena Urbani, morta di overdose il 27 marzo del 2021 a Roma.

"Chiedo di condannare l'amica di Maddalena Urbani a 14 anni, così come inflitto in primo grado a Abdulaziz Rajab, il pusher siriano". È la richiesta avanzata dal procuratore generale nel corso della requisitoria nel processo d'appello per la morte della ventenne, la 21enne, figlia del medico 'eroe della Sars' Carlo Urbani, che isolò per primo il virus. La giovane morì a causa di una overdose il 27 marzo del 2021, nell'appartamento del pusher, nella zona di via Cassia, dopo ore di agonia.

La sentenza è attesa per il prossimo 11 luglio.

"In questa vicenda ci sono alcuni dati certi - ha detto il rappresentante dell'accusa -. Maddalena, se fossero stati allertati i soccorsi, si sarebbe potuta salvare. Una telefonata tempestiva al 118 sarebbe stata sufficiente, invece nessuno ha fatto nulla per salvarla e quando, dopo ore, si è deciso di allertare i soccorsi era oramai troppo tardi".