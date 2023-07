Rsa di Milano, dal Presidente della Regione al Sindaco di Milano: "Chi ha sbagliato dovrà pagare"

“Un grande grazie all'Ats di Milano, alle donne e agli uomini di Areu e della Protezione Civile di Milano che dal pomeriggio di ieri all'una di questa mattina, hanno coordinato e effettuato il trasferimento di 151 ospiti della Rsa 'Casa per Coniugi' in strutture residenziali del territorio lombardo che si sono messe a disposizione, offrendo posti letto. Un grande sforzo che ha consentito agli anziani di tornare presto in un ambiente protetto e sereno”. Lo affermano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, commentando le operazioni di trasferimento degli ospiti della Rsa, di proprietà del Comune di Milano, gestita dalla cooperativa Proges, dichiarata inagibile dopo l'incendio, divampato venerdì scorso alle 3 del mattino, che ha causato la morte di 6 ospiti. ''Nove ospiti - spiega Bertolaso - si trovano ancora ricoverati in alcuni ospedali milanesi: 2 al Niguarda, 3 al Policlinico, 2 al Fatebene Fratelli (già in dimissione per lunedì prossimo) 1 al San Paolo, 1 all'Humanitas. Al momento non si segnalano aggravamenti delle condizioni di salute''. Areu ha gestito le operazioni di ricollocamento degli ospiti, istituendo un'unità di crisi con 4 referenti che hanno coordinato le attività di reclutamento, gestione e attività dei mezzi, effettuata da due strutture operative: la Centrale Cretac (Coordinamento Regionale Trasferimenti secondari Acuti) con 3 operatori, e la Centrale Nea 116117, con 11 operatori. Per il trasferimento degli ospiti allettati sono state impiegate 22 ambulanze con 44 soccorritori che hanno effettuato 37 trasferimenti. Gli altri ospiti sono stati accompagnati nelle diverse strutture da 20 pulmini con 40 operatori, messi a disposizione dalle organizzazioni di volontariato (Anpas, Cri e Croce Bianca), da 6 mezzi della Protezione civile, che ha impiegato più di 30 persone, e da 20 mezzi messi a disposizione dal Comune di Milano.

''Ora – concludono Fontane e Bertolaso - occorrerà far luce sulle cause dell'incidente, costato la vita a 6 anziani. Chi non ha osservato le regole deve assumersi le proprie responsabilità, affinché una simile tragedia non debba più accadere":

Ma la richiesta di acclarare le cause e le responsabilità è una richiesta che viene da tutta la politica lombarda. Il primo a pronunciarsi è il sindaco Giuseppe Sala in mattinata: "Se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato dovrà pagare. Compreso il Comune". Il sindaco intervistato dal Tg1 parlando delle due persone ricoverate in codice rosso ha detto: "uno sta meglio e l'altro e' ancora in una situazione delicata. Per il resto sono quasi tutti pronti a uscire dall'ospedale" ha aggiunto, ribadendo che è "Inutile nascondere che e' stata una tragedia".