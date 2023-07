Russia: al campionato di beach soccer un cagnolino segna il gol decisivo

Un cane ha segnato un gol in una partita di beach soccer in Crimea, entrando in campo durante un calcio di rigore. È successo durante il torneo a Olenevka, nella regione di Chernomorsky.

La partita, che ha coinvolto le squadre "Legion" (Sebastopoli) e "Rus A-Stroy" (Simferopoli), si è conclusa con i calci di rigore. Quando il punteggio era sul 4 - 4, il portiere di Simferopoli ha respinto il tiro del calciatore di Sebastopoli, ma all'improvviso è spuntato fuori l'attaccante a quattro zampe che con freddezza ha mandato la palla in porta. L'incredibile gol del cane, purtroppo, non è stato convalidato e il Simferopoli ha vinto.