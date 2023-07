Russia: bloccati i siti elettorali che sostengono Prigozhin come candidato alla presidenza russa

Dalla fine di giugno, un'agenzia governativa non specificata ha bloccato i siti web che sostengono il "nuovo leader della nuova Russia", capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, come candidato alla presidenza russa.

Dal 28 giugno sono stati bloccati sette siti con dominio “p2024” (presidenziali 2024). L’oscuramento riguarda tutti i domini e sottodomini. Il motivo e l’ente che ha imposto l’oscuramento non sono specificati. Tutti i siti oscurati sono copie dello stesso portale che fa campagna per Prigozhin in vista delle elezioni presidenziali russe del 2024.

“Per salvare la Russia, sii pronto a sostenere Prigozhin. Il nuovo leader della nuova Russia”, indicano i siti web.

Sul poster elettorale con il ritratto di Prigozhin c’è anche lo slogan elettorale: “Sparare, prendendo bene la mira. Lavorare onestamente”.