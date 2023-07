Le nuove sanzioni russe colpiscono i settori ittico e vinicolo dell’Italia

La Russia ha imposto il divieto d’importazione dei prodotti ittici pronti per l’uso dagli “stati ostili”, in primis gli stati membri dell’UE. Ne risentirà l’industria di lavorazione dei prodotti ittici italiani. Il tonno in scatola è uno dei cibi prelibati dei consumatori russi, alla pari di altri prodotti ittici, compresi frutti di mare, surgelati e congelati, rigidamente “made in Italy”.

Seguono sprottas (alici del Mar Baltico preaffumicati e in scatola sott’olio) lettoni, una prelibatezza che risale all’epoca sovietica, molto gradita ai russi, tanto che la Russia li ha esclusi, con una deroga particolare, dalle controsanzioni russe imposte ai prodotti UE nel 2014.

Allo stesso tempo la Russia ha quasi raddoppiato la tassa d’importazione per i vini proveniL'enti dall’UE.

L'Italia è il primo esportatore sul mercato russo, con il record di 134,11 milioni di litri di vino esportati nel 2022, con un notevole aumento rispetto al 2021, quando le forniture sul mercato russo furono di 112,24 milioni di litri.

Secondo le stime degli analisti russi, il segmento vinicolo italiano più colpito riguarderà i vini dal costo medio-basso, non intaccando i vini di alta qualità, il cui consumo comunque in Russia è contenuto.