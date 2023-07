Russia, un'altra donna aggredita con l'antisettico verde

L'avvocata Elena Ponomareva, 46 anni, è stata aggredita da uno sconosciuto a Mosca mentre aspettava i mezzi pubblici e, dopo essere stata picchiata, è stata cosparsa di una sostanza verdastra. Si tratterebbe di un antisettico verde comunemente noto in Russia come zelyonka, lo stesso utilizzato martedì in Cecenia contro la giornalista Elena Milashina, che oggi dichiara: “Tutto questo passerà: i capelli ricresceranno, il verde si laverà via. Continuerò ad andare in Cecenia, che Kadyrov lo voglia o no”.

A riferre quanto accaduto a Ponomareva sono le testate indipendenti Meduza e The Moscow Times, edite rispettivamente dalla Lettonia e dai Paesi bassi. "A seguito dell'aggressione, l'avvocata è rimasta ferita e la sua retina è stata danneggiata", ha dichiarato l'Ordine degli avvocati della regione di Mosca, di cui fa parte Ponomareva. I colpevoli non sono stati identificati. L'avvocata si trovava sotto protezione statale dopo avere ricevuto minacce verbali e scritte, anche alla famiglia, e subito il danneggiamento della sua auto. Baza, canale Telegram considerato vicino a polizia e servizi, riferisce che Ponomareva ritiene che l'aggressione sia collegata al caso del giudice Kotov, accusato di avere percepito una tangente di 13 milioni di rubli (130 mila euro) in relazione a un processo per narcotraffico.