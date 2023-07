Salario minimo: niente voti sugli emendamenti, il testo va in Aula

Il salario minimo approda in Aula con il testo delle opposizioni. La maggioranza sceglie - infatti - di non votare l'emendamento soppressivo della proposta di legge delle opposizioni ma si prepara, una volta che il testo arriverà in Aula giovedì, a proporre una sospensiva per riprendere in mano il dossier in autunno.

"La seduta della Commissione Lavoro stasera è andata come negli accordi. Andremo in Aula senza il mandato al relatore e senza aver votato gli emendamenti. Questo presuppone che la maggioranza ha intenzione di parlare del tema e poi ritornare appena possibile in Commissione per approfondire questa ed altre proposte che arriveranno anche dalla maggioranza'' ha comunicato in una nota il presidente della commissione Valter Rizzetto (Fdl).