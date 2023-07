Saldi, si parte domani: 6 italiani su 10 compreranno almeno un capo di abbigliamento

Saldi estivi, si parte. Da domani in tutte le regioni italiane, con l'esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, partiranno vendite di fine stagione che quest'anno, complici il caldo e l'inflazione, sono particolarmente attese dagli italiani. Secondo un sondaggio sulle intenzioni di acquisto per i saldi estivi 2023, condotto da Ipsos per Confesercenti, oltre 6 italiani su 10, circa il 61% della popolazione, già prevedono di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 227 euro a persona. Un ulteriore 30% di consumatori, invece, è pronto ad acquistare solo se dovesse trovare l'offerta giusta.

ansa Inizio saldi estivi

Il forte interesse per le vendite di fine stagione da parte dei consumatori quest'anno è motivato, in parte, dal caro-vita: le famiglie vogliono compensare con qualche acquisto in offerta i tagli effettuati al budget per abbigliamento e calzature durante l'anno. Incide anche il cambiamento improvviso delle temperature, soprattutto dopo una primavera più fredda del solito che ha frenato notevolmente gli acquisti di capi e calzature primaverili ed estivi: il 38% dei consumatori ammette infatti che, tra marzo e giugno, ne ha comprati meno dell'anno precedente, visto il persistere di un meteo incerto. Per quanto riguarda il budget, i consumatori che acquisteranno pensano di destinare alle spese un budget medio di 227,35 euro, anche se oltre un terzo di chi vuole comprare in saldo prevede di spendere meno di 100 euro (24,9% meno di 100 euro, 9,2% fino a 50 euro), mentre solo il 14,1% spenderà più di 300 euro (il 10,3% tra i 300 ed i 500, il 3,8% oltre 500 euro). Le famiglie che investiranno di più nei saldi sono quelle del centro (253,07 euro a persona), mentre nelle Isole si prevede una spesa al di sotto dei 200 euro.

(Ansa) Saldi estivi, Roma