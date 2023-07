Salvata dalla plastica, torna in mare la tartaruga Olivia

È tornata in mare, davanti alla spiaggia del Poetto di Cagliari, Olivia, la tartaruga marina che lo scorso maggio ha rischiato di morire per la quantità di plastica ingerita. Il 6 maggio scorso l'esemplare di Caretta Caretta, con difficoltà di immersione, era stata recuperata nelle acque di Porto Ottiolu (Budoni), in Gallura, dai biologi dell'Area marina protetta di Tavolara.

La tartaruga è stata poi curata nella Clinica veterinaria Duemari di Oristano, dove gli esami hanno riscontrato infezioni nel tratto intestinale, con conseguenti sacche d'aria che ne impedivano il corretto assetto in immersione, dovute alla plastica ingerita. Prima di essere rilasciato in mare, ieri sera, l'animale ha passato le ultime settimane nel Centro di recupero della Laguna di Nora (Cagliari).

"Dopo aver restituito, nei giorni scorsi, alcuni esemplari nel loro habitat naturale all'Asinara e a Pula, è stato il turno di Olivia", ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Marco Porcu, presente ieri sera nello stabilimento balneare dell'Esercito al Poetto, al momento del rilascio della tartaruga in mare, assieme al sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e al comandante del Comando militare di Sardegna, generale di brigata Stefano Scanu. "Il problema della presenza della plastica nel mar Mediterraneo è attualissimo e va combattuto, soprattutto dal punto di vista culturale e dell'educazione ambientale perché rappresenta una minaccia globale che, oltre a compromettere la fauna marina, inquina irrimediabilmente l'ambiente. L'Onu, infatti, ha inserito il problema della plastica nei mari e negli oceani tra le sei emergenze ambientali più gravi del secolo. La Regione Sardegna è impegnata da tempo sul tema della salvaguardia della biodiversità marina, che rappresenta un fattore di ricchezza ambientale", ha aggiunto.