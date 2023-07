Ecuador. Sanguinosa rivolta nel carcere di Guayaquil: almeno 31 morti, 14 feriti

Il numero dei detenuti morti nella prigione ecuadoriana di Guayaquil, dove è in corso da sabato una rivolta, è aumentato da 18 a 31. Lo ha affermato il governo. I feriti sono almeno 14.

Militari e polizia erano entrati nella prigione questa mattina per ristabilire l'ordine e cercare armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti illegali usati nelle battaglie in corso. Nel frattempo, i prigionieri di altre 13 carceri ieri hanno dichiarato uno sciopero della fame e tengono in ostaggio 96 guardie carcerarie per chiedere migliori condizioni sanitarie e cibo, tra le altre questioni.

Il raid è avvenuto quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, in vigore in tutte le carceri, per 60 giorni dopo l'ultima di una serie di sanguinose rivolte che hanno causato almeno 420 vittime nelle carceri ecuadoriane dal 2021, molte delle vittime decapitate o bruciate vive.

Le rivolte mettono l'una contro l'altra bande legate ai trafficanti di droga in un Paese che è un attore chiave nel traffico di cocaina sudamericano.

La Penitenciaría del Litoral ha una capacità di circa 9.500 detenuti, ma nel primo trimestre di quest'anno ha superato quel numero di quasi 3.000. È considerata una delle prigioni più pericolose dell'Ecuador. Una battaglia tra bande nel 2021 ha ucciso 119 detenuti . Ad aprile, 12 detenuti sono stati uccisi e tre feriti durante una rivolta.