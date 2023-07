Scontro tra toghe e politica, l'Anm: "Noi difendiamo la Costituzione"

Un'accusa definita “pesantissima” e che colpisce “al cuore della magistratura”. Così il presidente dell'Anm, Associazione Nazionale Magistrati, ha commentato alcune voci trapelate da palazzo Chigi che hanno accusato "parte della magistratura di schierarsi" politicamente.

Il chiarimento arriva all'apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale e si riferisce ai casi del ministro Daniela Santanché e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

"Un attacco pesantissimo - ha affermato Giuseppe Santalucia - e ancora più insidioso perché lasciato a fonti anonime di Palazzo Chigi. Avremmo gradito una smentita e invece ieri abbiamo letto due note di fonti ministeriali che intervengono sugli stessi fatti".

Quello tra toghe e politica, di cui si è letto in queste ore, "è uno scontro che subiamo senza volerlo. Uno scontro che subiamo e non voluto ma che ci chiama a qualche chiarimento - aggiunge il presidente della Anm - perché accuse pesanti ci impongono di chiarire per evitare silenzi che apparirebbero equivoci".

Santalucia ha toccato anche il tema della separazione delle carriere e delle riforme costituzionali su cui grava “il sospetto” che "vengano sbandierate non perchè si crede che servano a un miglioramento dell'attuale sistema" ma come "una misura di punizione nei confronti della magistratura".

Il magistrato ha avanzato la richiesta quindi, con "umiltà" al governo e alla maggioranza "di cambiare passo: non si può andare a una riforma costituzionale con questo passo, come risposta reattiva a un provvedimento fisiologico di un giudice che non piace perché colpisce qualcuno che è al governo".