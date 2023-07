Santanchè si difende in Senato: "Contro di me una campagna d'odio"

Di fronte a un'Aula del Senato piena e circondata da praticamente tutti gli esponenti dell'esecutivo, i quali le hanno manifestato solidarietà con la propria presenza, Daniela Santanchè ha fornito ieri la propria versione della vicenda relativa alle società Visibilia e Ki-group, al centro di un'inchiesta giornalistica dei giorni scorsi in cui sono state ipotizzate sue inadempienze nei confronti del Fisco e dei dipendenti.

La ministra del Turismo ha esordito rivendicando la scelta di presentarsi in Parlamento per "non far pesare sul governo e sulla maggioranza le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti". Ha giurato sul suo "onore" di non avere mai ricevuto avvisi di garanzia, né alcun altro tipo di contestazione in 30 anni di attività. Denunciando invece pratiche "sporche e schifose" di certa stampa, critiche "feroci" da chi invece "in privato prenotava tavoli" nei suoi locali.

Nel suo discorso la ministra chiarisce punto per punto le accuse su presunti buchi oscuri nella gestione delle aziende.

"Faccio un quadro complessivo della società Visibilia, che sono quattro ormai - anche Visibilia Spa - definitivamente uscita dal mio controllo. Alla fine del '22 la procura di Milano ha proposto nei confronti di tutte e quattro le società istanza di liquidazione giudiziale, quella che si chiamava istanza di fallimento. Con riguardo a due di tali società la Procura, che io non credo possa essere sospettata di favoritismo ha ritirato le istanze dopo aver verificato la totale estinzione del debiti". “Con riguardo alla quarta società, non operativa, è in corso una procedura di risanamento, che prevede il completo soddisfacimento dei creditori”.

Precisa poi di non aver "mai avuto partecipazione nel settore dell’alimentare biologico, come molti media hanno raccontato. La mia partecipazione in Ki Group non ha mai superato il 5%”. Una versione contestata da alcune ex dipendenti, presenti in tribuna in Senato e citate poi da Giuseppe Conte: "oggi la ministra Santanchè in Parlamento si scherma dietro un ruolo assolutamente marginale sul piano formale nella società Ki Group, però abbiamo sentito i dipendenti che hanno dichiarato che invece lei aveva ruoli operativi e partecipava periodicamente a riunioni dando indicazioni e istruzioni e a loro appariva come la titolare della società".

Iscrizione sul registro degli indagati non più secretata

Dopo il suo discorso in Aula, una nota diffusa dal suo dicastero ha riportato che la notizia di essere indagata la ministra la avrebbe appresa solo dai media perché l’informazione è stata data ai giornali dopo che il fascicolo era stato de-secretato. L'iscrizione della ministra nel registro delle notizie di reato non è dunque più secretata ma è comunque compatibile con il mancato invio di un avviso di garanzia.

Santanchè risulta indagata almeno dallo scorso novembre per bancarotta e falso in bilancio in merito a presunte irregolarità nella gestione delle società del gruppo Visibilia, da lei stessa fondato. Da mesi - come riferiscono fonti della Procura di Milano - l'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato non è più secretata. Lo è stato per un periodo di tre mesi non rinnovabili come prevede il codice di procedura penale per scelta degli inquirenti che hanno ravvisato "specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine". Motivo per cui l'istanza presentata a inizio anno dai suoi avvocati per verificare il suo eventuale stato di indagata aveva dato esito negativo.

Solidarietà della maggioranza, mozione di sfiducia dal M5S

Dal dibattito è emersa la solidarietà degli esponenti di maggioranza, mentre nel gruppo Azione-Iv si sono palesate le differenze di visione tra Calenda e Renzi, il primo orientato alla richiesta di dimissioni per opportunità politica, il secondo fermo su una linea garantista che non he lesinato, nelle parole dei suoi parlamentari, l'accusa di "grillismo" al leader di Azione. I dem, attraverso Enrico Misiani, hanno ribadito la richiesta di dimissioni, e il M5s è andato oltre, annunciando con Stefano Patuanelli la presentazione di una mozione di sfiducia. Mozione che, assicura la segretaria del Pd Schlein, sarà “certamente” votata anche dal suo partito: “Votare la mozione del M5S di sfiducia della Santanchè? Certamente sì, oggi abbiamo sentito le unghie di Santanchè sui vetri, mentre cercava di arrampicarsi difendendo l’indifendibile”.