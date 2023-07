Scherma, mondiali: d'argento la spada femminile, ottava medaglia per l’Italia

Le azzurre della spada hanno poi avuto la meglio sulla Svizzera per 40-36 in una semifinale perfetta, sempre in vantaggio, e chiusa con le ultime stoccate di Rossella Fiamingo che sono valse la certezza di una medaglia.

Una grande prova per le ragazze del CT Dario Chiadò che hanno iniziato la giornata con il successo nei quarti di finale per 29-26 contro Hong Kong al termine di un assalto condotto con grande autorità.

Le spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria ed Alberta Santuccio salgono sul secondo gradino del podio iridato confermando lo stesso risultato de Il Cairo 2022 e mettendo in cassaforte punti preziosissimi per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Sesta posizione invece per la squadra italiana di sciabola maschile.

Il quartetto azzurro composto da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo e Luigi Samele è stato sconfitto nei quarti di finale dalla Francia dopo un match tiratissimo e concluso sul 45-43 per la formazione transalpina.

I ragazzi del CT Nicola Zanotti si sono poi prontamente ripresi nel primo incontro per i piazzamenti superando il Giappone con il punteggio di 45-43 e qualificandosi alla sfida per il 5° posto. L'ultimo incontro di giornata per l'Italia si è concluso con una sconfitta contro la Germania 45-35 e la sesta posizione finale in classifica per l'Italia