Spada maschile, l'Italia in finale contro la Francia: alle 18 diretta su Rai 2 e Rainews.it

L'Italia della spada maschile approda in finale contro la Francia ai Mondiali di scherma in corso a Milano, grazie alla vittoria in semifinale contro il Venezuela per 35 a 23. Stasera alle 18 la diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e Raiplay. La squadra italiana, composta da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, scende in pedana tentando il tutto per tutto per conquistare l'oro.

Comunque vada per la scherma azzurra sarà la decima medaglia dell'attuale competizione mondiale. Finora si tratta della seconda migliore prestazione azzurra in un campionato iridato. Nel 1949 al Cairo e nel 2011 a Catania i podi per l'Italia erano stati undici.