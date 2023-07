L'Italia del fioretto maschile eliminata ai quarti da Hong Kong

L'Italia del fioretto maschile a squadre è stata battuta per 45 a 40 da Hong Kong ai quarti di finale ed è stata eliminata dai Mondiali 2023 in corso a Milano. La squadra azzurra composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini disputerà il tabellone per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto. I fiorettisti di Hong Kong sono riusciti ad agganciare la rimonta nei due ultimi assalti della prova a squadre. Decisivo il penultimo assalto di Choi contro Marini, che rimonta di otto stoccate e porta in vantaggio i suoi. A completare l'opera l'ultimo assalto di Cheung che contro Garozzo conquista il 45 a 40. Attimi di nervosismo in pedana tra gli allenatori delle due nazionali, che hanno sfiorato la rissa tra i fischi del pubblico.

L'Ucraina della sciabola femminile è stata invece sconfitta in semifinale dalla Francia per 45 a 32. La formazione guidata da Olga Kharlan disputerà quindi la finale per il bronzo.