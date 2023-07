Schlein a Napoli contro il progetto di autonomia differenziata: "Divide il Paese"

A Napoli "per dire no al progetto di autonomia differenziata di Calderoli e del governo di Giorgia Meloni".

Elly Schlein lo ribadisce, nella seconda delle due giornate indette dal partito nel capoluogo campano, e dice che è "un progetto che vuole dividere ulteriormente il Paese aumentandone le diseguaglianze e noi non lo possiamo accettare. Perché crediamo che non ci sia riscatto per l'Italia senza il riscatto per il Sud".

"È un progetto che ha voluto scavalcare il Parlamento, i territori, che gioca con i diritti fondamentali delle persone", ha sottolineato.

Nessun commento e nessuna risposta, almeno per ora, da parte della segretaria sulla mancata presenza del governatore campano Vincenzo De Luca all'iniziativa.

Nessuno degli esponenti locali del Pd considerati vicini a De Luca era presente ieri alla prima giornata della manifestazione, né è intervenuto questa mattina alla Fondazione Foqus.

Il presidente della Regione Campania ha spesso polemizzato con la neo segretaria del Pd e sulla nuova dirigenza nazionale, anche in polemica con la decisione di commissariare il partito in provincia di Caserta, commissariamento affidato a Susanna Camusso.