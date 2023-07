Schlein dopo le aperture della premier sul salario minimo: "Pronta a un confronto, anche domattina"

Dopo le timide aperture della premier Giorgia Meloni sulla possibilità di discutere a proposito di salario minimo, e nonostante le ultime mosse della maggioranza per chiudere ogni possibilità di dialogo con le opposizioni sulla proposta di legge unitaria presentata in Parlamento, arriva a stretto giro il commento soddisfatto della segretaria del Pd, Elly Schlein: “Sono felice di leggere oggi che ci sarebbe un'apertura da parte della presidente del Consiglio al nostro appello a un confronto nel merito su questa proposta delle opposizioni”.

La leader dem invita la maggioranza a ritirare l'emendamento soppressivo “e discutiamo. Io sono disponibile ad un incontro anche domattina con lei e con il governo. Un incontro in cui spiegare che la nostra proposta va proprio nella direzione di rafforzare la contrattazione collettiva” ha detto la segretaria dem intervenendo in videocollegamento agli Stati generali del socialismo, in corso a Roma.