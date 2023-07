Sciopero degli aerei, disagi per oltre 250mila viaggiatori. Ecco gli orari e i voli garantiti

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini , ha spiegato di avere "già convocato un tavolo per la prossima settimana tra aziende e lavoratori" ricordando che "anche qui sono sei anni che non c'è un contratto. Stiamo recuperando anni e anni di arretrati sui contratti e sui cantieri", ha sottolineato.

In caso di cancellazione o modifica dell'orario del proprio volo, la compagnia garantisce il cambio della prenotazione senza alcuna penale o il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 22 luglio 2023, chiamando il numero verde dall'Italia 800 93 60 90 | dall'estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

La fascia quasi proibita è quella che va dalle 10 alle 18 , ma saranno inevitabili le ricadute su tutti i voli della giornata, con ritardi e cancellazioni: incrociano le braccia i dipendenti delle società di handling aeroportuale, i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling (l'insieme dei servizi svolti in aeroporto che forniscono assistenza a terra a terzi, vettori, utenti di aeroporto o in autoproduzione) e quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, il personale navigante di Vueling e quello della compagnia aerea Malta Air (4 ore, dalle 12 alle 16).

Sabato nero per chi vola. Dopo i forti disagi di giovedì per lo sciopero dei treni, arriva quello del personale di terra degli aeroporti che incrocia le braccia dalle 10 alle 18. Tra voli cancellati e voli in ritardo, secondo una stima di ItaliaRimborso, sarà un sabato di passione per oltre 250mila viaggiatori italiani che potrebbero subire un disservizio.

L'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, ha diffuso l' elenco dei voli garantiti , che riguardano i movimenti aerei da e per l'Italia.

I voli garantiti per la giornata del 15 luglio riguardano i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera e con esclusione del traffico continentale e i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, i voli compresi nelle "fasce di tutela" saranno comunque effettuati.

Rimborsi e assistenza

Il Regolamento Comunitario n. 261/2004, sottolinea il Codacons, "prevede in caso di sciopero il diritto all’assistenza a tutti i passeggeri, sia per ritardo del volo, sia per l'eventuale cancellazione; la compagnia aerea è tenuta a fornire ai passeggeri pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento dall’aeroporto all'albergo; qualora il volo sia cancellato, il passeggero ha diritto alla scelta tra rimborso del prezzo del biglietto, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente al passeggero".

"In caso di spese extra per spostamenti non previsti (ad esempio per raggiungere un aeroporto diverso da quello inizialmente programmato) la compagnia aerea è tenuta al rimborso; in base alle pronunce dei tribunali europei, se lo sciopero è indetto dal personale della compagnia aerea, il passeggero ha diritto ad un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro a seconda della tratta, in caso di cancellazione del volo o ritardo superiore alle 3 ore", sottolinea il Codacons.

"Non si ha diritto alla compensazione in caso di sciopero del personale della sicurezza aeroportuale, scioperi degli addetti ai bagagli, scioperi dei controllori del traffico aereo, scioperi causati da instabilità politica", specifica inoltre il Codacons, aggiungendo che "rimborsi e compensazioni possono essere chiesti direttamente presso i canali messi a disposizioni dalle compagnie aeree (link, app, siti, chat, call center, ecc.).