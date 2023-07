Dopo 5 giorni di sciopero degli attori, nessun progresso nel negoziato

Dopo 5 giorni di sciopero di decine di migliaia di attori hollywoodiani, non ci sono segni di avanzamento nel negoziato per ottenere migliori condizioni di lavoro. Al contrario, né gli attori né i rappresentanti degli studios, i loro datori di lavoro, mostrano segni di cedimento o l'intenzione di tornare al tavolo negoziale. Lo rileva il New York Times in un articolo dedicato alla questione.



Lunedì, il sindacato degli attori Sag-Aftra aveva inviato ai suoi iscritti una nota di 12 pagine in cui espone le sue richieste e le controproposte degli studios. Le parti "rimangono distanti sulle questioni piu' critiche che riguardano la sopravvivenza stessa della nostra professione", si legge nella nota.



La controparte, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, ha risposto con una nota ai media sostenendo che il messaggio del sindacato "distorce deliberatamente" le offerte fatte. Lo sciopero degli attori è iniziato venerdì scorso, in seguito al mancato raggiungimento di un nuovo contratto con gli studios.