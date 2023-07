Scuola, raggiunto l'accordo per il nuovo contratto: aumenti fino a 190 euro, la Uil non firma

Un'altra novità di rilievo, estesa a tutti i settori, è l'introduzione e la regolamentazione del lavoro agile anche per questo comparto. Durante le trattative sono state riviste le disposizioni relative al personale scolastico , al personale amministrativo delle università e delle accademie e conservatori, mentre per il personale degli enti di ricerca è previsto un accordo integrativo. In particolare, per gli enti di ricerca, l'accordo prevede una successiva trattativa per la definizione dell'ordinamento professionale e per risolvere la questione delle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca

L'ipotesi di contratto firmata oggi completa la sequenza contrattuale per i settori Istruzione e ricerca avviata con l'accordo economico sottoscritto nel dicembre 2022. Grazie alle risorse allocate dal governo e finalizzate dall'Aran, il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti, e di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.

Le posizioni dei sindacati

"Dopo una lunga trattativa è stato raggiunto oggi all'Aran l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-21 per il 'Comparto istruzione e ricerca'. Un risultato molto importante per la nostra organizzazione". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Ora - aggiunge il leader della Cgil - dobbiamo lavorare, non soltanto per i passaggi democratici necessari, attraverso la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, ma soprattutto per richiedere all'interno della legge di bilancio le risorse indispensabili per rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro di tutto il pubblico impiego per gli anni 2022-24. Inoltre, è necessario contrastare l'autonomia differenziata che rischia di pregiudicare il sistema nazionale di istruzione".

"Una bella notizia davvero che premia il lavoro della Federazione Scuola Università e Ricerca della Cisl protagonista al tavolo delle trattative insieme al livello Confederale". Così il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra commentando la firma del contratto del comparto istruzione e ricerca. "Giunge a conclusione un negoziato lungo e difficile iniziato nel novembre scorso, che ha visto il sindacato chiudere un primo accordo sulla parte economica, considerata l'urgenza di dare risposte concrete alle legittime aspettative del personale. Visto che l'importante traguardo viene conseguito rispetto ad un triennio contrattuale ormai scaduto, la Cisl auspica ora che si proceda rapidamente all'avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/2024, rispetto al quale è atteso lo stanziamento delle risorse necessarie", ha aggiunto. "Dagli investimenti urgenti e necessari nel sistema dell'istruzione e della ricerca dipende il futuro dei nostri giovani e del Paese", ha chiosato Sbarra.

La Uil non firma il rinnovo del contratto per i lavoratori della Scuola, dell'Università, della Ricerca e Afam perchè, afferma il segretario generale della Uil-Rua Attilio Bombardieri, "è un contratto farsa, che non rispetta l'atto di indirizzo mandato dal ministero in cui si parlava di dare la valorizzazione al personale degli enti di ricerca, ai ricercatori". In un’intervista a LaPResse, Bombardieri spiega: “Noi parliamo sempre di quello che può essere un sistema di ricerca, facciamo delle norme che cercano di valorizzare, di riportare indietro i cervelli in fuga, i tecnologi, i ricercatori e poi quando andiamo a fare il contratto nazionale, ebbene abbiamo rinviato l'ordinamento di questi ricercatori, abbiamo mandato alle ortiche tutto il lavoro di un anno perchè questa agenzia", riferendosi all'Aran "non ha avuto il coraggio, non ha avuto la capacità di portare a termine quello che è l'ordinamento professionale dei ricercatori italiani".