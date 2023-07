Se ne va l'ultimo veterano dello sbarco in Normandia: addio al centenario Leon Gautier

Se ne è andato Leon Gautier : era l’ultimo veterano del commando Kieffer protagonista del glorioso sbarco in Normandia nel 1944. Aveva 100 anni. Lo ha reso noto il profilo Twitter del Memoriale di Caen e la stampa locale Ovest France , precisando che Gautier era l'ultimo vivente dei 177 marines francesi sbarcati il 6 giugno 1944 . Il soldato è deceduto in un centro ospedaliero di Caen, come comunicato ai media dal sindaco del comune di Ouistreham (Calvados), Romain Bail. “Ouistreham è molto triste oggi, siamo un po' orfani di questo padre, questo nonno, un eroe locale noto a tutti che ha trasmesso un certo numero di valori per la libertà di cui è stato un ardente difensore, approdando sulle nostre spiagge” ha aggiunto il sindaco Bail.

Nato nel 1922 a Rennes, Leon Gautier raggiunse Londra e il generale de Gaulle nel luglio 1940 prima di andare a combattere in Camerun, Congo, Siria, Libano, per poi partecipare allo sbarco del 6 giugno ‘44. Da allora non ha mai smesso di impegnarsi per la pace. “La cosa peggiore che puoi vedere è una guerra. Perché uccidiamo persone di fronte che non hanno mai fatto niente, che hanno famiglia, figli. Tutto questo per ottenere cosa?” aveva detto Gautier, Grand'Ufficiale della Legion d'Onore, vestito in giacca e cravatta in sedia a rotelle, durante una cerimonia per il suo centesimo compleanno, lo scorso 27 ottobre. Padre di due figli, Gautier viveva a Ouistreham dagli anni '90. Ed era solito ripetere: “Non siamo eroi, abbiamo solo fatto il nostro dovere”.