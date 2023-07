Segnali di frenata in Eurozona e Cina. Borse in calo, balzo del prezzo del grano

I dati dell'indice dei direttori acquisti, o Pmi, relativi all'Eurozona sono stati peggiori delle attese. A giugno l'indice composito, che mette assieme manifattura e servizi, è sceso sotto quota 50, e quindi indica una contrazione delle attività. È risultato pari a 49,9, contro il 52,8 di maggio e il 50,3 della stima preliminare. Anche in Italia è risultato sotto 50, a quota 49,7. A rallentare, dopo la manifattura, sono anche i servizi. Nella notte deludente anche il Pmi composito cinese, passato da 55,6 a 52,5.

Dati che contribuiscono al calo di oggi dei listini azionari. -0,64% per il Ftse Mib di Milano. Nel resto d'Europa cali di poco meno di un punto percentuale per Londra e Parigi, Francoforte -0,83%. A New York -0,17% per l'indice S&P 500.

I mercati aspettano i verbali dell'ultima riunione della banca centrale statunitense, la Fed, per capire l'orientamento dei consiglieri sui prossimi rialzi dei tassi.

In Italia attesa invece per l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. I titoli ex Mediaset sono contrastati, MediaForEurope A +0,19%, MediaForEurope B -0,07%. Tra gli altri titoli della galassia Fininvest Mondadori +0,23%, Banca Mediolanum -0,61%.

Balza, intanto, il prezzo del grano dopo che Mosca ha fatto sapere che non intende prolungare oltre la scadenza del 17 luglio l'accordo per l'export del grano ucraino. A Chicago i contratti futures sul grano duro balzano del 3,1% a 820 dollari mentre quelli del grano tenero salgono dello 1,6% a 652 dollari per l'unità di misura utilizzata per il cereale.