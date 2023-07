Segreti, bugie e amore oltre il confine. La love story (a lieto fine) di due disertori nordcoreani

Gli ingredienti per un film di successo ci sono tutti nella storia d'amore tra due disertori nordcoreani raccontata sulle pagine del Financial Times. Ed è una storia a cui non manca nulla: ci sono fiumi gelidi ed estati roventi, sguardi e piccoli doni, spie e buoni di cuore, squallide celle e cieli aperti, segreti e bugie. Al centro l'amore, ovviamente. O forse l'"inyeon", una parola coreana difficilmente traducibile che definisce un legame talmente stretto tra due persone da far pensare che abbia radici nel destino. Come un sottile filo rosso che né distanze, né fili spinati, né tantomeno governi e politica potranno separare.

Kim Joo Kyung incontra per la prima volta il suo Jang Hyeok nel 2015. Lei lavora in uno studio fotografico a Chongjin, la capitale portuale industriale di North Hamgyong, nella Corea del Nord del dopo Kim Jong-il. Lui è un tecnico, le mette una mano sulle spalle scambiandola per un'altra.

E' amore a prima vista, ma la loro sembra una storia impossibile. La giovane Joo Kyung ha alle spalle un tentativo di fuga dalla Corea del Nord andato male che le è costato mesi in un centro di detenzione con i genitori smistati nei durissimi campi di lavoro. Il padre, tornato in libertà , si era ammalato ed era morto. La ragazza aveva dovuto abbandonare i suoi sogni di studentessa modello quale era stata e ripiegare su un lavoro ripagato con vitto e alloggio.

Hyeok invece era cresciuto a Chongjin e per le sue abilità fin dagli anni della scuola aveva attirato l'attenzione dei funzionari di Pyongyang. Era persino stato mandato a Pechino a gareggiare in una gara di matematica a Pechino, pur non facendo parte della élite. Dopo la laurea nella capitale era stato assunto dal Partito dei lavoratori.