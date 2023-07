Sempre in testa Alcaraz, primo italiano in classifica Sinner incalzato dallo statunitense Fritz

La vetta del ranking ATP non subisce alcuna variazione. L’incedere dell’estate americana procede con calma ai piani alti, al netto delle poche variazioni che sono tali solo in termini di punti per quel che concerne la top ten. Numero uno è sempre lo spagnolo Carlos Alcaraz con 9225 punti, vantaggio diminuito sul secondo Novak Djokovic perché gli escono 150 punti (quelli della finale di Umago 2022) dal computo dei migliori risultati. Anche il nostro Jannik Sinner “perde” 160 punti, ma sempre in ottava posizione, incalzato a pochi punti dallo statunitense Taylor Fritz (-300). Al 16esimo posto la prima vera variazione, Alexander Zverev che sale di tre posti, dopo l'infortunio del Roland Garros 2022 si è trovato senza poter giocare e ora può risalire quanto vuole per alcuni mesi. Il salto più significativo, tramite Umago, lo compie Alexei Popyrin : per l’australiano +33 e 57° posto.

Non ci sono variazioni per i nostri tennisti Sinner e Musetti, in discesa come da copione il romano Matteo Berrettini che perde tre posti, incalzato ora da Lorenzo Sonego reduce dall'ottima prestazione ad Umago (semifinale).Identico risultato per Arnaldi che sale di 11 posizioni ed entra nei primi 70. Marco Cecchinato esce dai primi 100, stessa sorte per Zeppieri e Agamenone, gli italiani pagano le cambiali di Umago 2022, mentre Fabio Fognini giova del fatto di disputare alcuni incontri a livello Challenger in un periodo privo di punti da difendere.