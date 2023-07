Senato, è il giorno della ministra Santanchè: "Campagna di odio nei miei confronti"

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, riferisce in Senato in merito alle vicende relative alla gestione delle sue aziende, scaturite da un'inchiesta di Report.

“Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi”.

“Ho preferito non fare pesare al governo le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti”, ha anche detto la ministra, precisando che dalla stampa arrivano “pratiche sporche e schifose” e che “se non fosse per il rispetto che porto per quest'aula dopo l'uscita proditoria del Domani, chiuderei qua il mio intervento ma, aspettando un segno concreto da parte di tutti i colleghi, provo a riprendere il filo del mio intervento”.

“Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio. Sono qui per il rispetto che devo a questo luogo e ai cittadini che rappresentiamo. Non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartiene, non ho mai abusato delle mie posizioni apicali delle aziende, sfido chiunque a dimostrare il contrario” ha poi scandito la ministra.

“Faccio impresa da quando ho 25 anni, sono partita da Cuneo con la forza del lavoro contando solo su me stessa, ho raccolto importanti successi imprenditoriali, sono fiera di aver dato lavoro a tante persone. Ho investito nella pubblicità, nell'intrattenimento e poi nell'editoria. Ho potuto scrivere pagine di successo” ha scandito Santanchè.