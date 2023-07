Senza velo in pubblico, condannata a 2 anni e a sedute psicologiche l'attrice Afsaneh Bayegan

Il suo volto noto e amato in Iran. A maggio scorso aveva deciso di presenziare a una cerimonia senza velo, lasciando che fosse fotografata e ripresa anche su internet.

Per questo l'attrice iraniana Afsaneh Bayegan è stata condannata a due anni di carcere con sospensione della pena per essere apparsa in pubblico senza velo islamico obbligatorio. Lo ha riferito l'agenzia Fars.

L'attrice, 61 anni, non potrà lasciare l'Iran né usare le piattaforme sociali per due anni.

La sentenza di condanna prevede inoltre che una volta a settimana il condannato ricorra a un centro di psicologia specializzato nel trattamento dei suoi presunti disordini mentali.

Da domenica scorsa, le autorità tramite la polizia hanno annunciato un nuovo giro di vite per chi osa sfidare l'uso del velo islamico, precetto fondamentale nella Paese a guida sciita.

Video e foto si moltiplicano sui social col ritorno dei pattugliamenti della polizia cosìdetta morale che ha il mandato di vigilare sul rispetto del rigido codice vestimentario femminile, in vigore dall'insediamento della rivoluzione khomeinista del 1979.

L'uso dell'hijab obbligatorio fortemente contestato durante gli otto mesi della lunga protesta chiamata Donna Vita Libertà cova ancora nelle strade e nella vita sociale della Repubblica islamica dopo la morte di Mahsa Amini avvenuta quasi un anno fa mentre era in custodia della polizia morale proprio per non aver indossato correttamente il velo.