Setterosa ko in semifinale, giocherà per il bronzo, sconfitta contro l'Olanda 9-8

Il Setterosa è stato sconfitto, dopo l’impresa contro gli Stati Uniti, le ragazze di Silipo escono sconfitte contro l’Olanda per 8 a 9 (parziali: 2-4, 3-2, 2-2, 1-1) nella semifinale dei Campionati mondiali di Fukuoka. Peccato perché iniziano bene le azzurre con il vantaggio siglato da Sofia Giustini. Dopo la tripletta contro gli Stati Uniti spezza lei l’equilibrio nella vasca di Fukuoka. La partita combattutissima fin dall'inizio, inizio italiano ma subito in recupero le olandesi, che pareggiano e poi con Keuning avanti. Il 2 a 2 per le azzurre lo segna Galardi, ma è poi l’Olanda a prendere il largo chiudendo il primo quarto sul 4 a 2. Venerdi' le azzurre di Carlo Silipo, che nel corso dei quattro periodi hanno effettuato 35 tiri contro i 28 delle olandesi, disputeranno la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Australia e Spagna. Il Setterosa dovrà ottenere la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso gli Europei di gennaio in Israele o i Mondiali nel febbraio 2024 a Doha in Qatar. L'Olanda con il successo sull'Italia ha strappato il pass olimpico

Le Orange nel secondo parziale iniziano subito forte, con Sleeking che dalla distanza fa 5-2, poi le italiani accorciano a -2 con Galardi e Avegno. Si arriva all'intervallo lungo sul 6-5 grazie a Marletta, ma l'Olanda è indomita e si porta ancora sul+2 , la Marletta accorcia ma l'Italia soffre e rimane sempre sotto anche se la solita Marletta torna in rete. Tempo che si chiude sul 7-8 ma comunque equilibrato (parziale 2-2), ma ancora l'Olanda segna portandosi sul 9-7, non serve a niente la segnatura di Bettini e la traversa a due secondi dalla fine. L'olanda vince e raggiunge la finale.

Questo il commento del Ct carlo Silipo alla fine del match: "Nel primo tempo abbiamo subito due gol facili e sono situazioni che non bisogna concedere: un contropiede su una nostra superiorità e una loro verticale con l'attaccante da solo davanti alla porta. Questi due gol ce li siamo portati per tutta la partita; poi quando abbiamo trovato le contromisure abbiamo giocato alla pari con l'Olanda. Sono soddisfatto del percorso delle mie ragazze, che hanno dimostrato di poter giocare con tutti e per traguardi ambiziosi; sono soddisfatto di Dafne Bettini che si è assunta la responsabilità di un tiro difficile e pesante. C'è rammarico, certo. Eravamo arrivati a un passo dalla finale e dal pass olimpico. Ma è la vita di uno sportivo, venerdì lotteremo per una medaglia importante al mondiale e dobbiamo recuperare energie per la finale del terzo posto".

Mentre la bomber Claudia Marletta, migliore marcatrice dell'incontro ha aggiunto: "Siamo state cattive, non abbiamo mollato; evidentemente l'Olanda ha avuto più fame di noi. Adesso proveremo a prenderci il bronzo, non è finita qui. Continueremo a lavorare sodo per crescere ancora di livello, ripartendo dalla partita con gli Stati Uniti e dalle certezze che abbiamo costruito con queste prestazioni".