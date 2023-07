Seul, due missili balistici lanciati dalla Corea del Nord nel Mar del Giappone

Sono due, secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, i missili balistici a corto raggio lanciati dalla Corea del Nord. Il nuovo lancio, segnalato dallo Stato Maggiore della Corea del Sud (Joint Chiefs of Staff, JCS), è avvenuto poche ore dopo che un sottomarino americano armato di armi nucleari è arrivato per la prima volta da decenni in un porto della

Corea del Sud.

I due missili sono stati lanciati alle prime ore del giorno dall'area di Sunan, a Pyongyang, e hanno volato per circa 550 chilometri (340 miglia) prima di arrivare nel Mar del Giappone. Il JCS ha condannato i lanci come "atti di provocazione significativa" e una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Anche il ministero

della Difesa giapponese ha registrato i lanci. "Stiamo analizzando i dettagli, ma abbiamo stimato che sono caduti al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, a est della penisola coreana", ha dichiarato Tokyo.

Pochi giorni fa, il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva personalmente supervisionato il lancio del più recente missile balistico intercontinentale del Paese: per questa ragione, Seul e Washington hanno organizzato esercitazioni militari congiunte con mezzi strategici statunitensi. Ieri, Washington ha confermato martedì che un soldato statunitense è stato trattenuto dalla Corea del Nord dopo che aveva attraversato il confine con il Sud.