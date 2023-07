Shock in California, a 3 anni spara e uccide la sorellina

Una bambina di un anno è stata colpita accidentalmente e uccisa dal fratello di tre anni, che aveva avuto accesso a una pistola incustodita. Lo riferiscono le autorità della California. I fatti sono avvenuti a Fallbrook. La piccola - di cui non sono state rese noto le generalità per “rispetto della famiglia” - ha subito un trauma cranico ed è stata trasportata in un ospedale locale, dove è stata dichiarata morta.

L'indagine è in corso. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di San Diego è stato informato e sarà aggiornato con i risultati degli investigatori.

Al 15 luglio quest'anno ci sono state almeno 221 sparatorie involontarie da parte di bambini negli Stati Uniti, che hanno provocato 78 morti e 151 feriti, secondo l'organizzazione per la prevenzione della violenza armata Everytown for Gun Safety.