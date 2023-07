Si attenua l'ondata di caldo sull'Italia, per oggi è previsto bollino giallo solo per 10 città

Si attenua l'ondata di caldo sull'Italia: per oggi, venerdì 28 luglio, è previsto il bollino giallo solo per 10 città (Ancona, Bari, Bolzano, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara e Reggio Calabria) mentre nelle altre 17 prese in considerazione dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore sarà verde.

Sabato le temperature torneranno a salire con Palermo e Perugia che saranno bollino arancione, il secondo livello più alto di allerta per il caldo, mentre altre 17 città saranno bollino giallo.