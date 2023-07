Si chiude la visita della premier Meloni a Washington, il legame con gli Usa esce rafforzato

Dal sostegno all'Ucraina davanti all'invasione russa, al rapporto con la Cina; dall'attenzione per l'Africa, tema che sta particolarmente a cuore a Roma, con il Piano Mattei per lo sviluppo del continente, sul quale c'è "grande condivisione" da parte americana; ai cambiamenti climatici, ai rapporti commerciali, che già ammontano a 100 miliardi di dollari, ma "possono crescere", ha detto Biden.

È una conferma della linea soft scelta dal governo per disimpegnarsi dall'accordo con Pechino, che andrebbe rinnovato a fine anno. La stessa premier ha annunciato che una delle "prossime missioni" all'estero sarà proprio nella capitale cinese. Sarà in quella sede, molto probabilmente, che il governo annuncerà l'uscita dall'accordo politico, puntando però a mantenere i legami economici e commerciali con la superpotenza asiatica.

C'è poi il capitolo Expo. Quel "benvenuta" alla candidatura italiana per l'Expo 2030 che arriva dalla Casa Bianca, fa sperare ancora di più Roma, che sente di avere chance per arrivare al ballottaggio con l'agguerrita Riad e aggiudicarsi, poi, l'esposizione universale in calendario tra 7 anni. Un altro tassello della sua prima missione americana da presidente del Consiglio, che mostra "la profonda amicizia che unisce Italia e Usa", twitta la premier dopo avere incassato l'interesse di Biden per il nuovo approccio verso il fianco Sud della Nato e l'Africa, che è il cuore della politica estera italiana.

La soddisfazione per l'esito della trasferta è palese, "ci amano fuori molto più di quanto facciamo noi", il concetto che ripete prima di rientrare in albergo. In Italia intanto rimbalza la notizia dell'Expo, citata nel comunicato congiunto Italia-Usa al termine del bilaterale con Biden. Non è come l'esplicita garanzia arrivata dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che a Roma ha garantito il voto brasiliano per la candidatura italiana. Ma fa comunque ben sperare.