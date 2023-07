Sinner oggi in campo per la semifinale contro Safiullin, l’anti-personaggio che sfiderà l'italiano

Sembra così strano trovare il russo ai quarti di un torneo così prestigioso come Wimbledon, una sorpresa contro ogni pronostico. Il russo è attualmente al 92esimo posto del ranking mondiale. Occasione quindi ghiotta per l'azzurro, che non si aspettava di incontrare proprio Safiullin nei quarti, un match da non perdere che potrebbe portare l’altoatesino alla prima semifinale slam della carriera. Safiullin sembra aver trovato la sua strada proprio anche in mezzo a quei ‘grandi’ con cui aveva faticato; con un ingresso in Top 100 conquistato per la prima volta ormai un anno fa e posizione attorno a cui gravita ormai dalla scorsa estate. Il percorso sull'erba inglese è il suo primo grande exploit. Vittoria su Bautista-Agut, poi Moutet, Pella e Shapovalov giocatori, tranne l'argentino più avanti in classifica. Comunque il russo è in un grande momento di forma, e questo lo rende temibile, l'azzurro non deve assolutamente sottovalutare il momento “nuovo” di Safiullin. Personaggio - il russo - sui generis, non ha partecipato all'ultima edizione del Roland Garros, perchè si è dimenticato di iscriversi alle qualificazioni (!!).Da quando è diventato professionista ha raccolto poco più di un milione di dollari, e questo match contro Sinner, vale il 35% del suo personale prize money in singolare. In conferenza stampa gli chiedono se ora, grazie anche alla partita di oggi cambierà abitudini, considerando che fin qui ha passato le notti in una soluzione più “low cost” rispetto ai colleghi che disputeranno i quarti: “Cambiare hotel? E perché mai dovrei, dove sto mi trovo bene, non mi pare il caso. Non è un cinque stelle, ma il letto è comodo; non è molto lontano da qui e non c’è molto traffico. Perché dovrei cambiarlo?”.

Un anno dopo Jannik Sinner è nuovamente tra i migliori otto giocatori a Wimbledon. L'azzurro si è qualificato per i quarti di finale, battendo negli ottavi il colombiano Daniel Galan, n. 85 ATP, in tre set (7-6, 6-4, 6-3) in meno di tre ore. Una partita complicata nei primi due set, poi in discesa grazie ad un livello tennistico superiore. Sinner raggiunge così i quarti di finale in un Major per la quinta volta in carriera, di cui due a Wimbledon. Ora c'è il russo che sulla carta è certamente inferiore, ma nel tennis come in tutti gli sport è importante la convinzione e l'altoatesino sembra consapevole e forte del suo gioco. Potrebbe bastare.