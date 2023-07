Sinner: un momento magico a pochi passi dal sogno

Dopo il grande match e la vittoria contro il russo Safiullin, n.92 del ranking mondiale, l'azzurro è concentratissimo, il prossimo incontro è uno di quelli che fanno tremare le gambe. Rivincita dello scorso anno, in semifinale c'è Nole Djokovic 7 volte vincitore sull'erba di Wimbledon (solo Federer ha vinto 8 volte), un'avversario non da poco. La vittoria ai quarti, permette all’altoatesino di accedere per la prima volta in una semifinale di uno Slam. Con questo successo, che tra le altre cose lo avvicina alle Finals di Torino, Sinner ha stabilito un paio di record di precocità: il più giovane italiano e il più giovane dal 2007 tra i migliori quattro di Wimbledon: “ I record che non mi interessano, non li guardo – ammette - io sono solo contento per me stesso, del lavoro che sto facendo per proseguire nel mio percorso e delle opportunità che ho di vivere emozioni belle e positive ”. Lo stesso Sinner dopo la vittoria contro il russo ai quarti traccia la strada: “Per me vuol dire tanto essere in semifinale: tante ore di lavoro, tanti sacrifici per vivere questo momento, in ogni partita cerco di giocare il mio tennis”. Jannik è consapevole che è in atto un cambio generazionale e che lui e un protagonista di una nuova era di campioni, "Tanti giovani? E’ il momento di cambiare, io sono felice di essere giovane, anche se in semifinale ce ne sarà uno più giovane di me (uno tra lo spagnolo Alcaraz e il danese Holger Rune).

Mentalità e tenuta fisica, queste le armi "consapevoli" del giovane altoatesino: “In semifinale andrò in campo con la giusta mentalità. Djokovic non perde da 10 anni sul Campo Centrale. Io cercherò di riposare e di affrontare con gioia una delle partite più importanti della mia carriera”. In campo per la semifinale venerdì, novità assoluta due giorni di stop, Sinner molto probabilmente farà le stesse cose che lo hanno condotto a questo punto. “Farò sempre le stesse cose – spiega - , oramai siamo entrati nel ritmo giusto e questo ci fa sentire bene. Mi allenerò come sempre e proverò qualche punto in allenamento per mantenere un po’ l’adrenalina giusta”. Due giorni di riposo ma senza abbassare la guardia nervosa: “Per fortuna riesco a dormire molto, se non metto la sveglia la mattina posso andare avanti fino a mezzogiorno. Cucinerò la sera prima della partita perché abbiamo sempre fatto così e finora ha funzionato… la mia pasta al pomodoro porta bene!”.

Sinner è il terzo italiano di sempre a raggiungere le semifinali di Wimbledon dopo Nicola Pietrangeli nel 1960 e Matteo Berrettini nel 2021. ma è in compagnia di altri tennisti italiani che hanno fatto la storia dell'erba inglese. Uberto De Morpurgo, Giorgio de Stefani, Beppe Merlo, Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, tutti tennisti italiani che hanno disputato una semifinale di questo perstigioso Slam, Ma è anche il decimo italiano di sempre a ottenere la qualificazione a una semifinale Slam dopo Uberto De Morpurgo, Giorgio de Stefani, Beppe Merlo, Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Di questi magnifici 10, Nicola Pietrangeli è il leader con 5 presenze dalla semifinali in avanti, secondi sono Adriano Panatta e Matteo Berrettini con 3 presenze in semifinale, poi con 2 presenze Giorgio de Stefani, Beppe Merlo e Corrado Barazzutti, con una semifinale Slam Uberto De Morpurgo, Orlando Sirola, Marco Cecchinato e appunto Jannik Sinner. Nonostante la semifinale a Wimbledon, Sinner rimane al momento numero 8 nel ranking mondiale, In caso di successo Sinner diventerebbe numero 4 del mondo. Non ci resta che attendere e spingere l'Italiano alla vittoria