Sisma di magnitudo 5.5 in Guatemala ed El Salvador

Una scossa di magnitudo 5,5 con epicentro nell'Oceano Pacifico ha scosso il Guatemala e El Salvador sabato notte senza causare vittime o danni, ha riferito il Centro sismologico guatemalteco.



Il terremoto è stato registrato alle 19:10 ora locale (01:10 GMT di domenica) a 200 km a sud-est della capitale guatemalteca.



Con una profondità focale di 25 km, il terremoto è stato prodotto dall'interazione delle placche Cocos e Caribe nell'area della fossa mesoamericana dell'Oceano Pacifico, ha precisato il Centro sismologico.



Le agenzie di soccorso del Guatemala e di El Salvador non hanno segnalato emergenze dovute al movimento tellurico.



La regione centroamericana registra un'elevata sismicità per essere situata nell'anello di fuoco del Pacifico, nonché per l'attività della sua catena vulcanica.