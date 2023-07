Slitta il ritorno di Patrick Zaki in Italia, non sono ancora pronti i documenti di viaggio

“C'è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%. Stai tranquilla Bologna, arrivo tra un paio di giorni, dobbiamo solo aspettare altri due giorni”, così Patrick Zaki oggi pomeriggio sui suoi canali social.

L'attivista aveva acquistato tre biglietti per un volo di linea, per lui, per sua sorella e per la fidanzata. Sarebbe partito dal Cairo domani mattina alle 5 e sarebbe arrivato alle 8 a Malpensa, per poi dirigersi in auto a Bologna, ma i suoi documenti di viaggio non sono ancora pronti e il viaggio deve essere posticipato. A suo carico c'è ancora un travel ban disposto dalle autorità egiziane e ora, dopo la liberazione, deve essere cancellato, ma esistono dei tempi burocratici.

Zaki ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano Al-Sisi dopo l'arresto martedì scorso. I giudici del tribunale di Mansura lo avevano condannato a tre anni di carcere al termine dell'undicesima udienza del processo che lo vedeva imputato per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese”. Alle sue spalle, c'erano già 22 mesi di detenzione cautelare passati quasi interamente nel carcere di Tora, al Cairo. Un tempo lunghissimo, segnato da 18 udienze e nove slittamenti utili solo a prolungare la custodia cautelare. L'accusa contro di lui si basava su un articolo scritto nel 2019 dal titolo “Il calvario dei cristiani copti in Egitto”. Dal dicembre 2021, era a piede libero.

"Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il mio rilascio e quello di tutti i prigionieri di opinione. Ringrazio anche il Governo, il Parlamento italiano, la Presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di reclusione e il processo solo per essermi laureato in un'università italiana, pur non essendo cittadino italiano". Con questo post Patrick Zaki aveva concluso la sua prima giornata da uomo libero. Ma secondo l'ANSA, che lo apprende da fonti qualificate, Zaki avrebbe rifiutato, oltre al volo messo a disposizione dalle autorità preferendo viaggiare con una compagnia di linea, anche l'incontro con i rappresentanti del governo al suo arrivo.

“La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi”, ha detto il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. "Ringraziano e apprezzano quando si fanno delle cose per loro, come sono state fatte e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza".

Il Comune di Bologna ha risposto al tweet in cui annunciava il ritorno per sabato mattina, prima di sapere che i documenti non sono ancora pronti: “Ti aspettiamo”, con un cuore. A Bologna Zaki si era trasferito nel 2019 per frequentare un master universitario in studi di genere. Il suo calvario è iniziato il 7 febbraio 2020. Fu fermato (con formalizzazione dell'arresto il giorno dopo) all'aeroporto del Cairo mentre rientrava in Egitto per una vacanza.

Nella sua vicenda giudiziaria in Egitto ha pesato la storia personale, fatta di attivismo. In occasione delle elezioni presidenziali egiziane del 2018, fu uno degli animatori della campagna elettorale di Khaled Ali, avvocato e attivista politico impegnato nella difesa dei diritti umani che in seguito ritirò la candidatura denunciando le minacce e gli arresti di molti suoi collaboratori. Zaki ha anche fatto parte dell'associazione per la difesa dei diritti umani Egyptian Initiative for Personal Rights, con sede al Cairo.