Spagna, si contano i voti dall'estero, sono in ballo 15 seggi. Ma resta il rebus delle alleanze

È cominciato stamattina lo scrutinio dei voti degli spagnoli residenti all'estero ma nessuno si aspetta grandi novità sul fronte della formazione di un’eventuale maggioranza, di destra o di sinistra. Possibile, infatti, che ci sia una leggera variazione nel conteggio dei seggi ma non tale da agevolare il Pp (Partito popolare) o il Psoe (Partito socialista) a formare uno stabile governo. In ballo c'è il colore di circa 10-15 seggi sui 350 di cui si compone il Congresso dei deputati. Alla luce dello scrutinio dei voti esteri, l'unica ipotesi di cambio nel quadro politico attuale è che a Pedro Sánchez, per rimanere premier, potrebbe non bastare l'astensione di Junts (il partito dell'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, che ha conquistato 7 deputati) ma dovrebbe essere necessario il suo voto favorevole. Lo scenario attuale assegna 171 seggi alle formazioni di centrodestra e 172 al centrosinistra ma nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta (176 seggi).

googlestreet La sede del consolato spagnolo a Napoli, dove alcuni cittadini hanno votato per le politiche di domenica scorsa

Partecipazione più alta di quattro anni fa, anche grazie allo snellimento della legge elettorale Quello che sarà il dato definitivo, lo si vedrà stasera. Intanto, si possono già fare alcune considerazioni sull’affluenza del voto estero. La percentuale degli spagnoli residenti al di fuori dei confini nazionali, che hanno votato per il rinnovo del Parlamento, si attesta sul 10% (poco più di 230mila cittadini). Precisamente, 233.688 aventi diritto dei 2,3 milioni di spagnoli regolarmente censiti nei registri consolari. Va subito segnalato che si tratta di una partecipazione più consistente di quella rilevata nelle precedenti consultazioni elettorali (2019), quando l’affluenza si fermò al 6,85%. Quattro anni fa avevano potuto esercitare il loro diritto di voto solo quei cittadini (circa 145mila) che ne avevano fatto ufficialmente richiesta, in base alle norme della legge elettorale. Riformata quest'anno, la normativa per l’esercizio del diritto di voto imponeva il “voto rogato”, cioè l'obbligo per gli spagnoli residenti all'estero di richiedere l'autorizzazione a votare. Grazie alla riforma, che di fatto ha facilitato e snellito le procedure di voto, gli spagnoli residenti all'estero hanno potuto partecipare per la prima volta alle politiche del loro Paese senza essere pre-autorizzati. Secondo i dati diffusi, l'affluenza più alta è stata registrata a Londra, dove ha votato il 18,8% dei censiti. Una percentuale simile, secondo quanto riferito all’AGI dal console di Spagna a Napoli, sarebbe stata rilevata anche a Milano, mentre la partecipazione dei residenti spagnoli a Napoli e dintorni si sarebbe fermata intorno al 16%.

GettyImages Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat de Catalunya e leader di Junts, in esilio a Bruxelles per evitare il mandato di cattura spiccato dalla giustizia di Madrid

Pp e Psoe alla ricerca di un accordo, tra astensioni e voti a favore. I catalani ago della bilancia Lo scrutinio dei voti esteri viene gestito dalle varie giunte elettorali provinciali. Gli occhi sono puntati in particolare su Madrid (dove uno dei seggi più disputati è assegnato provvisoriamente ai socialisti ma potrebbe passare ai popolari) e Girona, in Catalogna. Qui il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo spera di strappare un seggio rispettivamente al Psoe e a Junts. Se questo scenario dovesse essere confermato, infatti, il presidente del governo socialista riuscirebbe a restare in sella solo a patto di ricevere i voti favorevoli degli indipendentisti catalani, non bastandogli più la loro semplice astensione. Con un seggio in più, un eventuale blocco del Partito popolare (136 deputati) con Vox e Union del Pueblo Navarro arriverebbe a 172 seggi, 4 in meno della maggioranza assoluta. Si prospetta anche una spaccatura nel fronte popolare, come scrive Cadena ser, con la corrente moderata che vorrebbe un distanziamento dalla formazione di Santiago Abascal; mentre l'ala dura, di cui fa parte la governatrice di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, vorrebbe un avvicinamento con l'ultradestra. La fazione più a destra del partito reputa che i popolari non debbano andare contro Vox ma aspirare a sostituirlo, diventando il punto di riferimento anche per gli attuali elettori dell'ultradestra.

gettyimages Yolanda Diaz, leader di Sumar e vicepresidente del governo