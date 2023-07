Spazio, ecco le prime immagini scattate dal telescopio europeo Euclid: "Ipnotizzanti"

Le prime immagini del telescopio spaziale europeo Euclid sono arrivate sulla Terra e già fanno notizia. A riprenderle sono stati i due strumenti appena accesi: VIS (VISible Instrument) e NISP (Near Infrared Spectrometer Photometer) che sono ancora in fase di calibrazione. Alla loro realizzazione hanno giocato un ruolo importante a livello continentale, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Talmente incredibili per la loro nitidezza che alcuni scienziati le hanno definite "ipnotizzanti".

Per Calor Mundell, direttrice della Scienza per l'Esa , le prime immagini sono "solo un assaggio dei dati notevoli che possiamo attenderci da Euclid".

"Dopo piu' di 11 anni di progettazione e sviluppo di Euclid, è esaltante ed estremamente emozionante vedere queste prime immagini", afferma Giuseppe Racca , project manager di Euclid per l'Agenzia Spaziale Europea ( ESA ). "E' ancora piu' incredibile se pensiamo di vedere solo poche galassie qui, prodotte con una messa a punto minima del sistema. Euclid, una volta calibrato completamente, osserverà miliardi di galassie per creare la più grande mappa 3D del cielo mai vista prima".

"Accendere uno strumento spaziale è un'esperienza unica: quando tutto era pronto, abbiamo inviato al satellite il comando di power-on e letteralmente abbiamo smesso di respirare fino a che, qualche secondo dopo, non abbiamo visto i primi dati di telemetria scorrere sullo schermo, riportando lo stato dello strumento in funzione. L'emozione è stata tanta e tra applausi e abbracci, ci siamo rimessi subito tutti al lavoro, consapevoli che questo è solo l'inizio dell'avventura" racconta Anna Di Giorgio dell'INAF, che coordina le attività italiane per la missione Euclid finanziate dall'ASI e ha partecipato, insieme ad altri ricercatori INAF e INFN, al collaudo dei due strumenti presso il centro di controllo dell'ESA.

"Altro momento critico è stato quello dell'accensione dei rivelatori e l'acquisizione dei primi dati, seguito dalla meraviglia di poter finalmente vedere delle immagini vere e non simulate". Lo strumento NISP (Near-Infrared Spectrometer and Photometer) di Euclid ha un duplice ruolo: fotografare le galassie nella luce infrarossa e misurare la quantità di luce che le galassie emettono a varie lunghezze d'onda. Questo secondo ruolo ci permette di capire direttamente quanto è lontana ogni galassia.