Stalker investe un carabiniere per sfuggire a un controllo. Il collega spara e lo uccide

Terrore nel pomeriggio a Padova. In uno scontro a fuoco con i carabinieri è rimasto ucciso un 55enne, denunciato per stalking, che si trovava sotto casa della sua ex moglie. E' stata la donna ad avvertire i carabinieri. La pattuglia arrivata sul posto lo ha identificato e gli ha spiegato che doveva allontanarsi perché destinatario di un ammonimento che gli intimava di non avvicinarsi a quella zona.

Il 55enne, di origini albanesi come la ex, è risalito sul furgone in attesa che i militari terminassero di redigere il rapporto. Ha poi accennato una retromarcia, una sorta di finta in realtà perché subito dopo a pigiato il piede sull'acceleratore investendo il carabiniere che si trovava davanti al mezzo. Al quel punto è sceso dall'abitacolo armato di pugnale e si è diretto verso il militare rimasto a terra. L'altro carabiniere ha dunque estratto la pistola e ha sparato, colpendo lo stalker con quattro proiettili, due al corpo e due alle gambe tra le urla dei passanti e degli abitanti di vicolo Castlefidardo, quartiere Sacra Famiglia.

Portato d'urgenza all'ospedale di Padova, il 55enne è deceduto nel tardo pomeriggio. Il militare travolto dal furgone, invece, ha riportato gravi lesioni e fratture alle gambe. E' ricoverato, ma le sue condizioni non destano al momento preoccupazione.

Il militare che ha fatto fuoco con la pistola d'ordinanza, dopo un primo momento di shock, è rimasto sul luogo della sparatoria, collaborando con i colleghi per ricostruire nel dettaglio quei minuti di follia-