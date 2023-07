Stoltenberg annuncia: "Trovato l'accordo, Svezia presto nella Nato"

Rimane solo l' opposizione dell'Ungheria che al termine dell'incontro ha chiarito che " non sarà l'ultima a ratificare l'adesione della Svezia alla Nato ", come ha riferito il segretario generale.

La Svezia ha chiesto di entrare nella Nato a maggio 2022 , pochi mesi dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. La richiesta era pervenuta assieme a quella della Finlandia (che poi è entrata ad aprile 2023), ma l’annessione della Svezia è stata condizionata proprio dall’ avversione del governo di Ankara convinto che Stoccolma protegga membri di alcune organizzazioni curde, in particolare del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) considerate terroristiche . L’ammissione alla Nato prevede che l’ingresso debba essere approvato all’ unanimità da tutti i Paesi membri; fino ad ora la Turchia, con una forzatura, aveva in qualche modo prospettato un parallelismo tra l’ammissione della Svezia nella Nato e quella dall’entrata della stessa Turchia nell’ Unione europea , procedimenti che però hanno protocolli completamente differenti.

"Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti passi avanti su come implementare la lotta al terrorismo, lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull'export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse", ha detto Stoltenberg. Alla Nato verrà creato un Coordinatore speciale per la lotta contro il terrorismo, ha notato il segretario generale. "Oggi è giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratifica avvenga il prima possibile. Ma non è mio compito dare dei tempi su quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rispettare i tempi del Parlamento turco", ha aggiunto. Budapest ora resta l'altro paese a dover dare luce verde. "Credo che il problema dell'Ungheria verrà risolto", ha dichiarato Stoltenberg.

Da parte sua "La Svezia sosterrà attivamente gli sforzi volti a rinvigorire il processo di adesione della Turchia all'Ue, un processo che preveda anche la modernizzazione dell'unione doganale Ue-Turchia e la liberalizzazione dei visti": è quanto si legge nella nota diffusa dalla Nato al termine dell'incontro.