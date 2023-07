Stop russo all'accordo sul grano. In Italia è di nuovo rischio "caro-spaghetti"

Prezzi di pane e pasta, rischiano rincari fino al 10% a causa del mancato accordo sul grano dovuto alla guerra in Ucraina.

“Lo stop della Russia all'accordo Onu per l'export alimentare dell'Ucraina, i raid che hanno distrutto 60mila tonnellate di grano e il crollo della produzione fino al -60% per gli effetti del clima, rischiano di scatenare uno tsunami che si riverserà direttamente sulle tasche delle famiglie”. Ne è convinta Assoutenti che lancia l'allarme sul rischio di un'impennata dei prezzi del grano. Un incubo per i consumatori italiani che rischierebbero di pagare a caro prezzo il rialzo delle quotazioni della materia prima sui mercati internazionali.

Mangiare un piatto di spaghetti, piatto tra i preferiti dagli italiani e non solo, potrebbe arrivare a costare in media fino a 2,29 euro al Kg, mentre oggi è attorno ai 2,09 euro.

“Un rincaro che si verificherebbe proprio quando i prezzi della pasta, dopo mesi di costante salita, hanno avviato un trend al ribasso, invertendo così la rotta virtuosa a tutto danno dei consumatori che, ricordiamo, consumano ogni anno 23 kg di pasta pro capite”.

L'associazione del terzo settore, fornisce dati sui possibili effetti degli aumenti dei prodotti derivati dal grano per le tasche delle famiglie: se un nucleo di 4 persone spende in media in Italia 1.320 euro annui per pane e cereali (pasta, riso, gallette, crackers, e derivati vari) un aumento dei prezzi al dettaglio del 10% per i prodotti derivati dal grano determinerebbe una maggiore spesa da +132 euro annui a famiglia solo per costi diretti.

Il prezzo del pane, invece, che oggi è attorno ai 3,9 euro al kg, arriverebbe a una media di 4,3 euro al kg".