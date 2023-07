Sud: cresce l'occupazione, ma il 23% dei lavoratori è a termine. In Italia 3 milioni sotto i 9 euro

La crescita del Pil italiano è stimata dalla Svimez al +1,1% nel 2023, con una crescita nel Mezzogiorno (+0,9%) di soli tre decimi di punto percentuale inferiore al Centro-Nord (+1,2%). Dovrebbe confermarsi, quindi, la capacità dell'economia meridionale di tenere il passo con il resto del Paese anche nell'anno in corso, in un contesto di normalizzazione" della crescita nazionale dopo la ripartenza sostenuta del biennio scorso.

E' quanto si evidenzia nelle anticipazioni del Rapporto Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno) 2023, in cui viene osservato che tra il primo trimestre del 2021 (durante il quale si è raggiunto il picco negativo dell'occupazione) e il primo trimestre del 2023 , l'occupazione è cresciuta a livello nazionale del +6,5% (+1,4 milioni di occupati) e del +7,7% nelle regioni del Mezzogiorno (+442 mila occupati). Per la prima volta dopo molti anni è salita anche la componente a tempo indeterminato, soprattutto al Sud (+310 mila unita'; +9% rispetto al +5,5% del Centro-Nord).

Un quadro del mondo del lavoro in fase di ripresa, dopo il periodo della pandemia, ma che presenta ancora profondi squilibri tra Nord e del Sud e dove la precarietà resta ‘patologica’ e la retribuzione minima non adeguata.

La fuga dei lavoratori dal Sud verso il Nord

Continua, intanto, la fuga di lavoratori e competenze. Tra il 2001 e il 2021 circa 460 mila laureati si sono trasferiti dal Mezzogiorno al Centro-Nord, per una perdita netta di circa 300 mila laureati nell'area. Si stima che circa 130 mila erano in possesso di una laurea Stem nelle discipline della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Nel solo 2021 circa 9 mila laureati che hanno lasciato il Mezzogiorno (su un totale di 27 mila) possedevano competenze Stem: un terzo dell'investimento meridionale in competenze scientifiche e tecnologiche si è "disperso" a favore dei sistemi produttivi diversi da quelli insediati al Sud.

Al Sud un dipendente su 4 sotto i 9 euro

In base alle stime Svimez risulta che circa 3 milioni di lavoratori dipendenti sono al di sotto dei 9 euro di retribuzione oraria in Italia. Di questi circa un milione sono nel Mezzogiorno dove la loro quota raggiunge il 25,1% degli occupati dipendenti, oltre uno su quattro. Circa 2 milioni vivono nelle regioni del Centro-Nord dove rappresentano il 15,9% degli occupati dipendenti. anche la perdita di potere d'acquisto interessa soprattutto il Mezzogiorno in italia così come il lavoro povero. Nel 2022 le retribuzioni lorde in termini reali sono di tre punti più basse nel Centro-Nord rispetto al 2008; nel Mezzogiorno di dodici punti.